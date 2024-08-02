Андрей Разин продлил контракт с «Металлургом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин продлил контракт с магнитогорской командой, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

Андрей Разин стал главным тренером «Металлурга» в межсезонье 2023 года. До «Магнитки» Андрей Владимирович тренировал «Кристалл», «Ижсталь», «Автомобилист», «Югру», «Адмирал» и «Северсталь». В первый же сезон после прихода в «Металлург» Разин привёл команду к Кубку Гагарина, обыграв в финале «Локомотив» с общим счётом 4-0.

Как игрок Разин выступал за «Металлург» в сезонах-1994/1995 и 1995/1996, с 1997-го по 2001-й и с 2004 по 2005 год. В составе магнитогорцев Андрей Разин стал двукратным чемпионом России и Евролиги, обладателем Кубка России, Суперкубка Европы, серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионата России, а также лучшим бомбардиром чемпионата страны.

Ранее Андрей Разин выступил с напутственной речью в преддверии начала подготовки клуба к новому сезону КХЛ.