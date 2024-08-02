Ротенберг: с Кузнецовым доверительные отношения, важно, чтобы я мог чувствовать игрока

Главный тренер СКА Роман Ротенберг, комментируя переход нападающего Евгения Кузнецова, заявил о важности взаимоотношений с игроками команды.

«Игрок всегда сам вправе выбирать, где продолжать свою карьеру. У нас с Евгением Кузнецовым доверительные отношения, как и со всеми хоккеистами, играющими в СКА, и это, наверное, сыграло свою роль. Потому что для игрока важно иметь такие отношения с главным тренером, и очень важно, чтобы я мог чувствовать каждого игрока.

Основанием в принятии решения о переходе того или иного игрока не всегда бывает его статистика. Есть ещё человеческие качества, и по таким показателям, критериям мы собирали команду», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Напомним, Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.