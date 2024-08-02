Российский тренер объяснил, почему Миранчук не станет в Америке великим, как Овечкин

Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов рассказал, почему 28-летний полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук не сможет добиться таких же успехов в США в футболе, каких достиг 38-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«Навряд ли Миранчук станет таким же великим в Америке, как Овечкин. По уровню мастерства наши футболисты не дотягивают до хоккеистов. При всём моём уважении к этому виду спорту и ребятам. Я сам люблю футбол и играл в него.

На дистанции хоккеисты берут мастерством. Нам жизнь показывает, сколько в НХЛ наших ребят играет и сколько в Америке или Европе футболистов», — сказал Бахмутов в интервью Legalbet.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.

30 июля «Атланта» объявила о переходе Миранчука. 28-летний футболист перешёл в американский клуб из итальянской «Аталанты», за которую он выступал с 2020 года. В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов).