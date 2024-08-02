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Бобровский проведёт тренировку с вратарями системы СКА

Бобровский проведёт тренировку с вратарями системы СКА
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Российский голкипер, игрок команды «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский проведёт тренировку с вратарями системы СКА. Об этом в своём телеграм-канале сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Бобровский начинал сезон-2012/2013 в составе СКА, но уже после 24 проведённых матчей перешёл в «Коламбус», где играл на протяжении семи сезонов.

Напомним, в минувшем сезоне вратарь завоевал Кубок Стэнли в составе «Флориды». В 58 проведённых матчах он достиг показателя отражённых бросков — 91,5%. В финальной серии с «Эдмонтоном» он был основным вратарём все семь матчей. В седьмой встрече он пропустил всего одну шайбу в основное время, отразив при этом 23 броска по воротам.

Во время чемпионского парада Бобровский был с флагом России на плечах, позже голкипер говорил, что любит свою родину, несмотря на то что далеко от неё находится.

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