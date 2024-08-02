Генменеджер «Коламбуса»: только одна команда связалась с Лайне

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл заявил, что только одна команда готова совершить обмен на Патрика Лайне, вышедшего из программы помощи игрокам НХЛ. При этом сам генменеджер не уверен, что хоккеист может качественно вести переговоры с клубами.

«В это время года люди менее отзывчивы. Так что я на самом деле не знаю. Я думаю, это будет продолжаться еще какое-то время», — приводит слова Уодделла The Columbus Dispatch.

Сам Уодделл сказал о том, что готов к тому, что придётся ещё подождать некоторое время прежде чем обмен Лайне будет совершён. Поскольку он не уверен в том, что хоккеист проведёт переговоры должным образом, он сам созванивается с некоторыми клубами.

Напомним, Лайне в минувшем сезоне провёл всего 18 матчей в составе «Коламбуса», после чего не смог продолжать играть из-за травмы и операции плеча. После этого он вошёл в Программу помощи игрокам НХЛ.