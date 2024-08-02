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Разин рассказал, как отнёсся к предложению «Металлурга» продлить контракт

Разин рассказал, как отнёсся к предложению «Металлурга» продлить контракт
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что с радостью принял предложение магнитогорского клуба о продлении контракта, потому что на предстоящий год большие планы.

«Это был отличный вариант. Кто же откажется от хороших условий по контракту? И коллектив у нас хороший, и задачи высокие. В Магнитогорске делается всё для хоккея, я тут уже всё знаю. Мне было очень приятно увидеть и услышать это предложение. Я с удовольствием его принял», — приводит слова Разина «Матч ТВ».

Напомним, в минувшем сезоне магнитогорский «Металлург» завоевал Кубок Гагарина под руководством Андрея Разина. Для тренера это был первый подобный трофей в карьере, несмотря на то что его тренерская деятельность длится с 2009 года.

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