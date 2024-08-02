Овечкин, Кучеров, Василевский и Малкин могут оказаться в Зале славы по версии Sportsnet

Интернет-портал Sportsnet включил в список претендентов на попадание в Зал славы российских хоккеистов, играющих в НХЛ — Александра Овечкина, Евгения Малкина, Никиту Кучерова, Андрея Василевского.

Sportsnet предположил, что именно эти хоккеисты после окончания карьеры несомненно попадут в Зал славы, поскольку уже достигли многого в карьере. В список кандидатов также попали Коннор Макдэвид и Сидни Кросби.

Отметим, что издание составило список только из тех игроков, которые активно играют и имеют контракт с клубом. Это важное различие, поскольку это исключает таких игроков, как Джонатан Тэйвз, который завершил карьеру в большом спорте. Он будет в Зале славы, но он не включен в список Sportsnet.