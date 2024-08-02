Труба отреагировал на запрос «Рейнджерс» списка команд, в которые его нельзя обменять

Капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба подтвердил, что cмягчил условия возможного ухода из команды. Ранее Труба полностью исключил обмен из «Рейнджерс», теперь этот список команд сократился до 15.

«Да, они были великолепны всё это время (речь про генерального менеджера Криса Друри и фронт-офиса. — Прим. «Чемпионата»). Даже если вернуться на несколько лет назад, у нас с Дрю всегда были хорошие отношения. Мы можем поговорить друг с другом, когда захотим. Он очень доверяет мне, я думаю, и я благодарен за это. Мы с нетерпением ждём начала этого года.

Клуб запросил список команд, в которые меня нельзя обменять? Всё нормально, это часть бизнеса. Я знал, что эта часть моего контракта в текущем году изменилась, и я представил список. Вот что я сделал. Весь остальной шум был, по сути, шумом. Я рад быть здесь. С нетерпением жду начала сезона. Перед нами открываются великолепные возможности», — приводит слова Трубы The Athletic.