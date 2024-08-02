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Капитан «Рейнджерс» Труба назвал тяжёлым поражение от «Флориды» в Кубке Стэнли

Капитан «Рейнджерс» Труба назвал тяжёлым поражение от «Флориды» в Кубке Стэнли
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Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба вспомнил серию с «Флоридой» (2-4) в финале Восточной конференции.

«Это всегда тяжело. Думаю, это расстраивает с каждым сезоном. У каждого есть свои мысли, что бы они сделали по-другому. Все эти вещи крутятся у тебя в голове. Чем дольше ты играешь, тем, думаю, это сложнее… Это занимает некоторое время, и в конце концов ты должен найти в себе силы перевернуть страницу и использовать это как мотивацию для работы над следующим сезоном», — приводит слова Трубы The Athletic.

«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли, в котором победила «Эдмонтон» (4-3) и впервые в своей истории выиграла турнир.

Ранее Труба подтвердил информацию, что «Рейнджерс» запросили у него список из 15 команд, в которые он не хотел бы быть обменян.

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