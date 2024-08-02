Скончался 19-летний вратарь МХК «Торпедо» из Усть-Каменогорска Иван Пыленок. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Сегодня во Дворце спорта вратарь молодежной хоккейной команды «Торпедо» Иван Пыленок (2005 г.р.) почувствовал себя плохо. Была оказана первая медицинская помощь врачами и сотрудниками дворца спорта.

Незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, врачи постарались помочь спортсмену, организовали срочную госпитализацию. К огромному сожалению, несмотря на комплекс предпринятых мер, Иван скончался в больнице», — написано в сообщении на сайте Усть-Каменогорского клуба.

Не сообщается о том, с чем может быть связана скоропостижная смерть хоккеиста.