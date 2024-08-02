«Не думаю, что у Кузнецова в Челябинске 3500 друзей». Разин — о зрителях на матче со СКА

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин заявил, что сомневается в том, что за СКА будет болеть половина арены.

«Не думаю, что у Кузнецова в Челябинске есть 3500 друзей. А если это так, то я рад. Вообще, у нас бывают такие матчи, как с «Салаватом Юлаевым», когда за соперника болеет половина стадиона. Приезжает много гостей. Но чем больше зрителей, тем лучше. Пусть приезжают», — приводит слова Разина «Матч ТВ».

Напомним, 5 сентября состоится матч между СКА и «Металлургом», который пройдёт на домашнем льду магнитогорсцев. В минувшем сезоне СКА выбыл на этапе четвертьфинала КХЛ, проиграв «Автомобилисту» 1-4. «Металлург» является на данный момент чемпионом, завоевашим Кубок Гагарина.