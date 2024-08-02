Вратарь «Сибири» показал свой новый кастомизированный шлем

Вратарь «Сибири» Денис Костин показал свой кастомизированный шлем на предстоящий сезон. Фото амуниции опубликовано в телеграм-канале клуба.

Ранее «Сибирь» выкладывала видеоспойлер для самых внимательных подписчиков, в котором Костин уже защищает ворота, играя в новом шлеме.

За минувший сезон 29-летний вратарь провёл 17 матчей за «Сибирь» его показатель отражённых бросков равен 90,2%. Для вратаря это второй сезон в составе новосибирской команды, ранее он сумел сыграть за омский «Авангард», дебютировав в КХЛ за эту команду в сезоне-2013/2014.

Напомним, «Сибирь» в сезоне-2023/2024 заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не прошла в плей-офф. Самое большое достижение в истории клуба – завоевание бронзовых наград КХЛ в сезоне-2014/2015.