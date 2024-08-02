«Магнитка» забросила 10 шайб минскому «Динамо» в товарищеском матче

Сегодня, 2 августа, завершился товарищеский матч между минским «Динамо» выступающим в КХЛ и магнитогорской «Магниткой», которая только с этого сезона начнёт свой путь во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). Итоговый счёт встречи — 10:4 в основное время в пользу «Магнитки», 1:0 в пользу «Динамо» в овертайме и 3:0 в пользу магнитогорского клуба по буллитам.

Теперь в систему магнитогорского «Металлурга» будет входить не только молодёжная команда «Стальные Лисы», но фарм-клуб ВХЛ — «Магнитка».

В следующем сезоне ожидается включение в ВХЛ четырёх новых клубов: «Магнитка» (Магнитогорск), «Олимпия» (Кирово-Чепецк), «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) и «Юнисон» (Москва).

В минувшем сезоне «Динамо» из Минска выбыло из борьбы за Кубок Гагарина на этапе 1/8 финала.