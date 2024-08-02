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«Магнитка» забросила 10 шайб минскому «Динамо» в товарищеском матче

«Магнитка» забросила 10 шайб минскому «Динамо» в товарищеском матче
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Сегодня, 2 августа, завершился товарищеский матч между минским «Динамо» выступающим в КХЛ и магнитогорской «Магниткой», которая только с этого сезона начнёт свой путь во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). Итоговый счёт встречи — 10:4 в основное время в пользу «Магнитки», 1:0 в пользу «Динамо» в овертайме и 3:0 в пользу магнитогорского клуба по буллитам.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
02 августа 2024, пятница. 17:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Окончен
10 : 5
ОТ
Динамо Мн
Минск
1:0 Крохалев – 06:40 (5x5)     2:0 Галенюк – 11:04 (5x5)     3:0 Осипович – 13:23 (5x5)     4:0 Галенюк – 14:00     5:0 Кузякин – 21:34 (5x5)     5:1 Кузнецов – 25:13 (5x5)     5:2 Сотишвили – 27:50 (5x5)     5:3 Бориков – 28:46 (5x5)     5:4 Кузнецов – 31:20 (5x5)     6:4 Рыбин – 33:10 (5x5)     7:4 Кузякин – 33:27 (5x5)     8:4 Зимин – 34:40 (5x5)     9:4 Сапожников – 35:47 (5x5)     10:4 Фурса – 36:28 (5x5)     10:5 Кузнецов – 54:49 (5x5)    

Теперь в систему магнитогорского «Металлурга» будет входить не только молодёжная команда «Стальные Лисы», но фарм-клуб ВХЛ — «Магнитка».

В следующем сезоне ожидается включение в ВХЛ четырёх новых клубов: «Магнитка» (Магнитогорск), «Олимпия» (Кирово-Чепецк), «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) и «Юнисон» (Москва).

В минувшем сезоне «Динамо» из Минска выбыло из борьбы за Кубок Гагарина на этапе 1/8 финала.

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