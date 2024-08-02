Чемпион мира по дзюдо Адамян провёл тренировку с хоккеистами СКА

Чемпион мира 2023 года и чемпион Европы — 2019 по дзюдо Арман Адамян провёл тренировку с хоккеистами из СКА. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале клуба.

В составе тренирующихся был и недавно подписавший контракт со СКА Евгений Кузнецов. Адамян показал силовые упражнения на руки. На тренировке также присутствовал и главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ранее Ротенберг объявил, что заслуженный мастер спорта России, чемпион мира 2023 по дзюдо, чемпион Европы 2019 года и победитель Европейских игр — 2019 Адамян вошёл в тренерский штаб системы СКА.

Напомним, в этом сезоне СКА завершил выступление в чемпионате КХЛ на этапе четвертьфинала, проиграв со счётом 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту». Всего санкт-петербургский клуб дважды завоёвывал Кубок Гагарина в сезоне-2014/2015 и 2016/2017.