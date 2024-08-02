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«Там не очень безопасно». Экс-хоккеист «Атланты» Козлов — про Миранчука в МЛС

«Там не очень безопасно». Экс-хоккеист «Атланты» Козлов — про Миранчука в МЛС
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Бывший хоккеист «Атланты Трэшерс» Вячеслав Козлов отреагировал на переход российского футболиста Алексея Миранчука в «Атланту» из МЛС.

«Мне очень нравился город, отличные болельщики. Для футбола, думаю, это одно из лучших мест. Там нет зимы, много зелени и парков. Это один из 5-6 городов Америки, который очень чистый и привлекательный.

Но недавно город криминализировался, сейчас там не очень безопасно. Много воровства и ограблений. Город изменился не в лучшую сторону. Житейский совет Миранчуку? Ему надо выбрать правильное место в плане жилья. Первое время лучше его снимать», — сказал Козлов в эфире «Матч Премьер».

Козлов играл за «Трэшерз» с 2002 по 2010 год. Миранчук перешёл в американскую команду в конце июля.

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