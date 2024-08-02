Форслинг провёз Кубок Стэнли на вертолёте в родной Швеции

Хоккеист «Флориды Пантерз» Густав Форслинг провёз Кубок Стэнли в родной Швеции на вертолёте, где провёл целый день и даже сделал экскурсию по родному городу Линчёпинг.

Днем Форслинг отвёз трофей на свою старую арену, где он играл за команду шведской хоккейной лиги в подростковом возрасте. Сотни болельщиков поприветствовали его, когда он прибыл с трофеем на арену.

Форслинг за минувший сезон набрал 39 очков в 79 матчах, забросив 10 шайб и отдав 29 голевых передач.

Фото: «Флорида Пантерз»

Напомним, «Флорида» в минувшем сезоне стала обладателем Кубка Стэнли. Теперь каждый игрок имеет право провести целый день с трофеем, но российскому хоккеисту, голкиперу североамериканской команды Сергею Бобровскому не разрешили ввезти Кубок на территорию России.