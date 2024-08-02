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Ротенберг: никто из хоккеистов СКА не приехал с лишним весом, такого у нас не может быть

Ротенберг: никто из хоккеистов СКА не приехал с лишним весом, такого у нас не может быть
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что никто из хоккеистов команды не приехал на сборы с лишних весом.

«У нас в команде все профессионалы. Вчера увидел это своими глазами: каждый игрок приехал к нам в команду 1 августа уже индивидуально хорошо подготовленным. Сейчас идёт шлифовка, тонкие настройки. Мы всегда вносим коррективы… Конечно, мы всё развиваем, изучаем и внедряем самое новое. Берём современные методики из разных видов спорта…

Мы все любим хоккей, но надо чтобы тренерский штаб и главный тренер всегда могли найти новые упражнения, внедрить новые методики. Стараемся собрать всё самое лучшее из разных видов спорта, чтобы наша команда показывала самый лучший современный хоккей. Мы обязаны это делать, чтобы радовать наших болельщиков. Работаем, чтобы выйти в сентябре и показать свой лучший хоккей.

Никто с лишним весом не приехал? Никто. Таких в СКА вообще не может быть. Всегда нужно стремиться к лучшему. Мы не можем прогнозировать все ситуации – это спорт. Конечно, мы стараемся делать всё возможное, чтобы собрать самую сильную команду. На сегодня она готова на 99,9%», — приводит слова Ротенберга пресс-служба СКА на официальном сайте.

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