В Челябинске в ДТП попал автобус МХК «Белые Медведи»

Автобус молодёжной команды «Белые Медведи» попал в ДТП, когда направлялся, чтобы забрать команду перед первой игрой предсезонного периода.

«Вчера у команды был первый матч предсезонной подготовки против пермского «Молота». Водитель ехал один, должен был забрать команду из Академии перед игрой, когда случилось ДТП. Он сам не пострадал», — приводит слова представителя пресс-службы «Трактора» 74.ru.

Известно, что автобус Mercedes-Benz столкнулся с легковыми автомобилями Citroen и ВАЗ 2112 около кардиоцентра в Челябинске. В больницу попали оба водителя легковых автомобилей и пассажирка иномарки, о степени тяжести их состояния не сообщается.

«Белые Медведи» являются молодёжной командой системы «Трактора» и в минувшем сезоне завершили выступление в чемпионате на этапе полуфинала, проиграв «СКА-1946» со счётом 1-4 в серии.