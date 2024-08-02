В «Металлурге» сравнили уровень зарплаты Разина с другими тренерами КХЛ

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко заявил, что, несмотря на новый контракт, главный тренер команды Андрей Разин не стал самым высокооплачиваемым тренером в лиге.

«Нет, он не самый высокооплачиваемый. Так скажем, у него средний уровень. Но после победы в Кубке Гагарина по зарплате он пошёл вверх», — приводит слова Гомоляко «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 2 августа, стало известно о продлении контракта магнитогорского «Металлурга» с главным тренером Андреем Разиным. Находясь на посту первый год, он смог довести команду до завоевания чемпионского трофея. У Разина нынешний контракт действует до конца следующего сезона, однако его решили продлить до конца сезона-2025/2026.

В минувшем сезоне было известно о суммах зарплат главных тренеров нескольких клубов. Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов до ухода из клуба получал 120 млн рублей в год. Сергей Фёдоров, возглавлявший ЦСКА, получал за сезон 95 млн рублей. Наставник «Локомотива» Игорь Никитин зарабатывал 80 млн.