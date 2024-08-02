Sportsnet включил четырёх российских вратарей в рейтинг лучших в НХЛ

Интернет-портал Sportsnet включил четырёх российских голкиперов, играющих в НХЛ, в рейтинг лучших вратарей в лиге. В него вошли Игорь Шестёркин, Андрей Василевский, Сергей Бобровский и Илья Сорокин.

В статье подробно описаны причины включения россиян в список.

«Игорь Шестёркин имеет наилучший средний показатель отражённых бросков в карьере на данный момент — 92,1%. Ранее его показатель был ещё выше — 93,5%. Его GSAA (спасения сверх ожиданий. — Прим. «Чемпионата») за последние три сезона — лучший показатель в НХЛ и равен 79,5%.

Причина включения Ильи Сорокина — отразил 85% опасных бросков с начала сезона-2021/2022. Лучший результат в НХЛ. Сорокин неудачно провёл прошлый сезон, но не стоит забывать, что он был кандидатом на MVP cезона-2022/2023, когда занял второе место в голосовании за «Везину», уступив лишь Линусу Улльмарку. У 28-летнего россиянина 91,9% отражённых бросков в 192 матчах НХЛ, а прошлогодние 90,8% — единственный раз за четыре сезона в НХЛ, когда показатель был ниже 91,8%.

Андрей Василевский занимает шестое место по GSAA c cезона-2021/2022 по сезон-2022/2023. Василевский — самый успешный вратарь списка, у него в активе два Кубка Стэнли, «Везина Трофи» и «Конн Смайт Трофи». Из-за травмы Василевский начал прошлый сезон лишь в ноябре. Нельзя забыть про неудачные 90,0% отражённых бросков в сезоне-2023/2024, но вы должны рассматривать его при должном контексте. Основные цифры Василевского в двух сезонах до этого были на уровне между «хороший» и «фантастический». Ему только исполнилось 30, и у него есть прекрасная возможность опровергнуть слова скептиков.

Сергей Бобровский провёл 23 матча плей-офф, что стало рекордом с 2023 года. Только у четырёх вратарей процент отражённых бросков был лучше, чем у Бобровского, показатель которого составил 91,5% в минувшем сезоне. Свой первый «Везина Трофи» Бобровский забрал больше 10 лет назад. Он является двукратным обладателем этого трофея», — написано в статье Sportsnet.