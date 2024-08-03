«Таких людей было мало». Жамнов — о великом советском защитнике Васильеве

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов вспомнил о своём общении с великим советским защитником Валерием Васильевым. 3 августа двукратному олимпийскому чемпиону в составе сборной СССР исполнилось бы 75 лет. После завершения карьеры Васильев работал тренером в детско-юношеской школе московского «Динамо», где занимался Жамнов.

«Он пришёл к нам в «Динамо», работал с игроками нашего года. Ребята его любили, все понимали, что это легенда, и в тот же момент он с нами шутил, рассказывал всякие истории, связанные с хоккеем, его карьерой. Думаю, для нас, мальчишек, в те годы одним из лучших моментов было, когда мы ехали на первенство Союза в вагонах, собирались в одном купе, и он рассказывал всякие истории.

Как рассказывали те, кто с ним играл, он был парнем-рубахой, был готов последнее отдать. Вдобавок ко всему он был справедливым, наверное, таких людей было мало», – цитирует Жамнова ТАСС.

Валерий Васильев — двукратный олимпийский чемпион. Главным клубом в карьере Васильева стало московское «Динамо», в котором он провёл 17 сезонов. Был известен своей жёсткостью на льду.