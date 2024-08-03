Экс-защитник КХЛ: нас в хоккее всегда тренировали играть на усталости, в НХЛ — на лёгкости

Экс-защитник ряда клубов КХЛ Евгений Нурисламов рассказал о разнице в подходах к тренировочному процессу в России и Канаде и отметил плюсы североамериканских тренировок.

— Что вам дал североамериканский опыт в карьере?

— Самое главное — это характер. С 16-17 лет я играл в юниорских лигах в Канаде и видел, как люди готовятся сами к сезону. Они следят за питанием, за тренировками, за режимом, и мне это очень сильно помогло в плане подготовки. Когда я приехал в Россию, для меня был неприятный шок, что у нас всё до сих пор происходило в группах — тренировки, питание. Там менталитет такой: если ты хочешь играть, то будешь делать всё сам. У нас же был другой менталитет: даже если ты не хочешь, надо делать вот так, чтобы играть. И всё равно результат был другой.

Не знаю почему, но нас в хоккее всегда тренировали играть на усталости. Хотя в НХЛ и в АХЛ все играют больше на лёгкости, то есть подготавливают организм, чтобы он как можно больше отдохнул, восстановился. У нас же нагружаются, и ты просто не успеваешь восстановиться в течение всего сезона, и в играх плей-офф это очень сильно сказывается, — цитирует Нурисламова «РБ Спорт».

В России хоккеист выступал за «Нефтехимик», «Локомотив, «Атлант», «Авангард», а в Северной Америке за лиги QMJHL, ECHL, АХЛ и LNAH.