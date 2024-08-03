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Новиков — о следующем сезоне КХЛ: есть надежда на то, что уровень игры поднимется

Новиков — о следующем сезоне КХЛ: есть надежда на то, что уровень игры поднимется
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков заявил, что благодаря массовому возвращению российских хоккеистов из НХЛ в КХЛ следующий сезон в Континентальной хоккейной лиге может быть очень интересным, а общий уровень игры поднимется.

«Мне кажется, уровень хоккея в следующем году поднимется. Сезон обещает быть интересным. У Кузнецова получился бомбический переход, Барабанов с Гусевым определились. Просветов пришёл в ЦСКА. Всё это может привлечь болельщика на хоккей. Есть надежда на то, что уровень игры поднимется. Нам есть куда стремиться. Мне кажется, у нас будет интересный чемпионат», – цитирует Новикова «РБ Спорт».

Напомним, главным переходом межсезонья стало возвращение Евгения Кузнецова в КХЛ. Российский нападающий подписал четырёхлетний контракт со СКА.

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