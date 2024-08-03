40-летний форвард Патрик Торесен вернулся в шведский «Юргорден», сообщает пресс-служба клуба. Сейчас клуб выступает во второй по силе лиге Швеции. Ранее Торесен отыграл за «Юргорден» три сезона (с 2004 по 2006 год и сезон-2015/2016).

В минувшем сезоне Торесен был капитаном «Сторхамара» и впервые в своей карьере привёл родной клуб к победе в чемпионате Норвегии. Он набрал 64 (22+42) очка в 45 играх регулярного чемпионата и 15 (6+9) очков в 12 играх в плей-офф. Также сыграл за сборную Норвегии на ЧМ-2024 в Чехии – семь игр и 6 (1+5) очков.

За карьеру в КХЛ Торесен, помимо СКА, играл за «Салават Юлаев». В общей сложности принял участие в 417 матчах, забросил 149 шайб и сделал 233 голевые передачи, заработав показатель полезности «+181».