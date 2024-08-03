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Канадец Ник Петан прибыл в Россию и обратился к болельщикам «Ак Барса» на русском языке

Канадец Ник Петан прибыл в Россию и обратился к болельщикам «Ак Барса» на русском языке
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Нападающий Ник Петан прибыл в Россию и обратился к болельщикам «Ак Барса» на русском языке. Ранее канадский форвард подписал однолетний контракт с казанским клубом.

«Привет, «Ак Барс»! Я в Казани», – сообщил 29-летний канадец.

Фото: «Ак Барс»

Форвард выступал в АХЛ за фарм-клуб «Миннесоты Уайлд» «Айова Уайлд» и «Хартфорд Вулф Пэк». В сезоне-2023/2024 на счету Ника Петана шесть матчей в Национальной хоккейной лиге за «Миннесоту», в которых он отметился двумя результативными передачами, а также 44 игры в составе «Айовы» (12 заброшенных шайб и 28 результативных передач) и 15 матчей за «Хартфорд» (три шайбы и пять передач).

Также в своей карьере Петан выступал за клубы НХЛ «Виннипег Джетс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Ванкувер Кэнакс».

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