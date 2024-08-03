«Постараемся выиграть как можно больше игр». Селебрини — о предстоящем сезоне в «Сан-Хосе»

Первый номер драфта НХЛ — 2024 Маклин Селебрини поделился ожиданиями от предстоящего сезона в составе «Сан-Хосе».

«Вы никогда не думаете о неудачах, пока не начнёте сезон. Я имею в виду, что мы постараемся выиграть как можно больше игр. Вы никогда не хотите начинать сезон, думая, что будете много проигрывать. Я чувствую, что у нас будет такой настрой. У нас есть команда, чтобы сделать это, и мы сделали несколько отличных ходов в межсезонье.

Это будет мой первый тренировочный лагерь, так что определённо я испытываю много волнения. Я просто хочу не позволить этому поглотить меня, а использую это как преимущество. В конце дня вы должны заботиться о том, что вы можете контролировать, а остальное случится само собой, это то, на чём я сосредоточен», — цитирует Селебрини пресс-служба клуба.