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Нападающий «Сочи» поддержал решение КХЛ сократить предсезонную подготовку

Нападающий «Сочи» поддержал решение КХЛ сократить предсезонную подготовку
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Нападающий «Сочи» Кирилл Рассказов поддержал сокращение сроков предсезонной подготовки в КХЛ. Это межсезонье стало первым, когда команды вышли из отпуска 1 августа, а не в середине июля, как это было ранее.

– Вы поддерживаете решение лиги сдвинуть начало сборов на 1 августа?
– Время покажет. Но для меня абсолютно комфортно начинать работу с первого дня августа. Я давно в хоккее, знаю, как необходимо готовиться, над какими сторонами своей игры нужно поработать дополнительно. За других говорить не готов, но я приветствую это решение. Четыре-пять недель – вполне нормальный срок для подготовки к чемпионату.

Все игроки в отпуске серьёзно тренируются, поэтому к началу сборов уже готовы к большим нагрузкам. В каждом хоккейном городе есть группа игроков, которые работают летом вместе и на льду, и в зале, так что сейчас не проблема прийти из отпуска в хорошем состоянии. Условия и возможности есть, — цитирует Рассказова пресс-служба клуба.

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