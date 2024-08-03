Проспект «Тампа-Бэй» заявил, что вдохновился тренировками Никиты Кучерова

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Итан Готье заявил, что вдохновился тренировками Никиты Кучерова и Ника Пола в межсезонье. 19-летний форвард был задрафтован «Тампой» во втором раунде под общим 37 номером на драфте НХЛ 2023 года.

«Я просто впитывал всё это. Вот где я хочу быть. Они там, где я хочу быть через несколько лет. Посмотрите на таких ребят, как Кучеров, он лидировал в лиге по результативности, но он здесь, работает, сейчас июль, и они катаются на коньках и просто работают над мелкими деталями. Вот что значит быть профессионалом. Это воодушевило меня и заставило работать», — цитирует Готье пресс-служба клуба.

В десятку игроков НХЛ по преодолённому расстоянию за сезон попал российский хоккеист «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, первым стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.