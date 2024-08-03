Российский нападающий Владимир Тарасенко показал фотографию с майкой «Детройта». 32-летний нападающий подписал с «Детройтом» двухлетний контракт на $ 9,5 млн. В прошедшем сезоне в составе «Флориды Пантерз» Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли — 2024 второй раз за свою профессиональную карьеру в НХЛ.

Фото: соцсети Яны Тарасенко

32-летний Тарасенко последний сезон провёл в составе «Флориды», где в 19 матчах набрал 14 (6+8) очков. В НХЛ россиянин также выступал за «Оттаву», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис», в составе которого провёл 11 сезонов. Именно «Сент-Луис» выбрал Тарасенко в первом раунде драфта НХЛ 2010 года под общим 16-м номером.

В предстоящем сезоне в «Детройте» Тарасенко сыграет вместе с бывшим партнёром по «Рейнджерс» Патриком Кейном.