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Дементьев оценил решение Словакии вызывать игроков из КХЛ в сборную страны

Дементьев оценил решение Словакии вызывать игроков из КХЛ в сборную страны
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Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил решение Словакии вызывать игроков из КХЛ в сборную страны. Ранее словацкая федерация хоккея устанавливала запрет на приглашение в сборную игроков КХЛ.

«Я приветствую данное прагматичное решение. Оно соответствует духу спорта: лучшие спортсмены должны играть в лучших лигах и соревноваться между собой. Пусть словаки приняли решение насчёт участия своих игроков в чемпионате мира. Но эта ситуация — первый шаг к восстановлению участия сборных России и нормализации отношений в хоккейном мире. Я вижу сам факт изменения отношения европейской страны к происходящему в мире – то, что хоккей находится вне политики», – цитирует Дементьева «РБ Спорт».

Федерация хоккея Словакии разрешила игрокам из КХЛ выступать за сборную. За это проголосовали 52% хоккейных клубов, входящих в федерации. 38% команд были против, а 10% воздержались.

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