Sportsnet: Малкин провёл карьеру, достойную включения в Зал славы НХЛ

Интернет-портал Sportsnet заявил, что российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин достоин включения в Зал славы НХЛ.

«Требуется особый талант, чтобы выделиться в команде, в которой выступает лучший хоккеист этой игры. Играя вместе с Сидни Кросби на протяжении всей своей карьеры, Малкин самостоятельно провёл карьеру, достойную включения в Зал славы НХЛ.

Он возглавил поход за первым Кубком Стэнли команды эпохи Кросби-Малкина в 2009 году, всего через два сезона после того, как был назван новичком года. Вскоре после этого его трофейный шкаф пополнился «Харт Мемориал Трофи» и наградой Теда Линдси (оба были выиграны в 2011-2012 годах благодаря замечательной кампании со 109 очками), прежде чем он также сыграл главную роль в двух подряд чемпионатах в 2017 и 2018 годах», — говорится в статье на сайте Sportsnet.

В список Sportsnet вошли четыре россиянина: Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Никита Кучеров и Андрей Василевский (оба — «Тампа-Бэй Лайтнинг»).