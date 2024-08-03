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Черкас: в России Кузнецов забудет о своих проблемах и принесёт пользу всей КХЛ

Черкас: в России Кузнецов забудет о своих проблемах и принесёт пользу всей КХЛ
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Заслуженный тренер России, бывший вратарь СКА Сергей Черкас прокомментировал возвращение нападающего Евгения Кузнецова в КХЛ и заявил, что это поможет российскому форварду решить свои ментальные проблемы. Российский форвард подписал четырёхлетний контракт со СКА.

— Чем опасен Евгений Кузнецов для вратарей?
— Очень техничный игрок, великолепные руки, видит площадку, ворота. Может исполнить не только буллит в своём стиле, о чём все прекрасно знают, но и любой игровой момент. В плане созидания Женя очень полезен, способен создать момент «из ничего» и решить исход игры.

— А его «ментальные проблемы», от которых он пытался избавиться в НХЛ?
— Вы знаете, в Европе и в Америке в головах многих сейчас «ментальные проблемы». Вы же видите, что творится, какая проходит Олимпиада — смотреть её страшно, детям показывать нельзя. Думаю, попав Россию, Кузнецов забудет о проблемах, которые у него были, сосредоточится на хоккее, принесёт пользу себе, СКА и всей КХЛ, — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

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