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Плющев — об игре «Торпедо»: на одном энтузиазме бороться за что-то очень трудно

Плющев — об игре «Торпедо»: на одном энтузиазме бороться за что-то очень трудно
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от игры нижегородского «Торпедо» в новом сезоне КХЛ и заявил, что команда под руководством Игоря Ларионова уже набралась опыта и добавила в состав мастеровитых игроков.

«Посмотрим, как «Торпедо» будет играть в новом сезоне. Это уже третий сезон Игоря Ларионова в Нижнем Новгороде. Каждый год приносит определённые моменты, которые нужно учитывать в последующих сезонах.

Полагаю, что Ларионов сделал определённые выводы, и надеюсь, что торпедовцы в предстоящем сезоне покажут не только яркую, но ещё и стабильно солидную игру. Потому что на одном энтузиазме бороться за что-то очень трудно, а на солидности и мастерстве уже можно», — цитирует Плющева Legalbet.

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