«Другие популярные так не поступают». Ничушкин рассказал, чем его удивил Овечкин в жизни

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин рассказал личную историю об Александре Овечкине, которая поменяла его представление о соотечественнике.

«Могу рассказать один хороший момент про Сашу. Обычно, когда на людей сваливается слава, ты замечаешь, что люди её как будто и не хотят. К примеру, к ним подходят с просьбой о фото, они отмахиваются. А Саша, наоборот. Понимаешь, почему ему эта слава досталась. Мы как-то летели в самолёте, возвращались в США из Москвы, были на одном рейсе. Мы с ним встретились ещё когда билеты брали. И вот к нему просто подходят один за одним, один за одним. Во-первых, я не ожидал, что у него настолько узнаваемость. К нему подошли минимум человек 20. Так Саша ни одному не отказал. Заходим внутрь – опять то же самое, на таможне тоже все выскакивают, фоткаются. А мы с Орловым просто сбоку стояли, нас ещё просили камеру подержать.

Я с ним в команде, конечно, из-за этого не хотел бы играть. А то вторая работа была бы – фотограф. Но дело не в этом. Мы потом всё, сели в самолёт. И Саша начинает какую-то историю нам травить, и вот видно, что ему очень хочется её рассказать. А к нему опять люди фотографироваться подошли, и он сначала такой – ребят, не, не. Я даже обрадовался, что он хоть кому-то отказал. Но он всё-таки историю не закончил, сам к людям подошёл сфотографироваться. Я был приятно удивлён. Не буду называть фамилии тоже популярных ребят, которые часто отказывают. Причём многие из них не русские.

Саша, кажется, сам от этого энергию получает, кайфует. На самом деле, это очень круто. Потому что для болельщиков многих это большое событие», — сказал Ничушкин на YouTube-канале «Черкес Атлант».