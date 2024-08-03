Ничушкин высказался о том, что Овечкин может побить великий рекорд Гретцки

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин поделился своим отношением к капитану «Вашингтона» легендарному соотечественнику Александру Овечкину.

«В любом случае с Саней Овечкиным я бы хотел хотя бы одну игру вместе провести. Очень надеюсь, что он побьёт этот рекорд (Уэйна Гретцки). Мне приятно, что мы с Саней не один раз вместе кушали, конечно, во многом это благодаря Жене Кузнецову. Они когда приезжали, мы с Женей списывались и шли вместе», — сказал Ничушкин на YouTube-канале «Черкес Атлант».

Напомним, в данный момент лучшим снайпером в истории НХЛ является великий Уэйн Гретцки, в его активе 894 шайбы. До рекорда канадца Овечкину не хватает 41 шайбы, до начала сезона-2024/2025 у него 853 шайбы.