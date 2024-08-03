Подписавший контракт на $ 68 млн Фэйбер вспомнил, как его обменяли в «Миннесоту» в 2022-м

Защитник «Миннесоты» Брок Фэйбер вспомнил свой обмен в «Уайлд» из «Лос-Анджелеса». Фэйбер был частью сделки по уходу Кевина Фиалы в 2022 году.

«Я находился в квартире при университете, делал домашнее задание. Телефон лежал поодаль и часто вибрировал. Я пропустил несколько звонков от Роба Блэйка (генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» — Прим. «Чемпионата»), так этот обмен и произошёл.

После этого я позвонил родителям и сказал: «Похоже, я оказался в «Миннесоте». Помню, отец мне не поверил, а мама что-то кричала. Потом мне позвонил Билл Герин (генеральный менеджер «Миннесоты» — Прим. «Чемпионата»), позвонил мне, и всё стало официально», — приводит слова Фэйбера Sportskeeda.

На днях Фэйбер подписал с «Миннесотой» восьмилетний контракт на $ 68 млн. Соглашение вступит в силу с сезона-2025/2026.