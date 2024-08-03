Ничушкин рассказал, что необходимо для игры в НХЛ больше, чем хороший бросок

Российский хоккеист Валерий Ничушкин, играющий в составе «Колорадо Эвеланш», рассказал, что нужно для игры в НХЛ.

«Если это будут смотреть ребята, которые мечтают играть в НХЛ, я хочу сказать, что английский язык вам нужен больше, чем даже хороший бросок. Потому что это влияет и на отношения в коллективе, и на отношения с тренером. Тренеру будет приятно знать, что ты его точно понимаешь», — сказал Ничушкин в новом выпуске на YouTube-канале «Черкас Атлант».

Напомним, хоккеист дебютировал в НХЛ в сезоне-2018/2019 в команде «Даллас Старз». В минувшем сезоне он набрал 53 очка в 54 матчах, установив рекорд по набранным за сезон очкам в карьере. Он сумел забросить 28 шайб и отметился 25 голевыми передачами.