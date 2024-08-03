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«Колорадо» третий год подряд стал лучшей командой НХЛ по одному из показателей

«Колорадо» третий год подряд стал лучшей командой НХЛ по одному из показателей
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Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» третий год подряд стал лучшим в лиге по числу ускорений за сезон. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте.

В список попали все ускорения, превышающие 35,4 км/ч (22 мили в час):

1. «Колорадо» – 267 ускорений.

2. «Эдмонтон» – 156.

3. «Тампа-Бэй» – 125.

4. «Филадельфия» – 103.

5. «Айлендерс» – 100.

6. «Монреаль» – 96.

7. «Оттава» – 94.

8. «Вашингтон» – 93.

9. «Лос-Анджелес» – 89.

10. «Каролина» – 88.

Статистика основана на данных системы отслеживания NHL EDGE. Оценивались, как сообщали ранее, все рывки более 35,4 км/ч. У «Колорадо» лучшим по этому показателю стал Натан Маккиннон, у которого 118 подобных ускорений, или 44% от общего числа «Эвеланш». У «Эдмонтона», занявшего второе место, 156 рывков, у «Тампы» с третьего места — 125.

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