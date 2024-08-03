«Колорадо» третий год подряд стал лучшей командой НХЛ по одному из показателей

Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» третий год подряд стал лучшим в лиге по числу ускорений за сезон. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте.
В список попали все ускорения, превышающие 35,4 км/ч (22 мили в час):
1. «Колорадо» – 267 ускорений.
2. «Эдмонтон» – 156.
3. «Тампа-Бэй» – 125.
4. «Филадельфия» – 103.
5. «Айлендерс» – 100.
6. «Монреаль» – 96.
7. «Оттава» – 94.
8. «Вашингтон» – 93.
9. «Лос-Анджелес» – 89.
10. «Каролина» – 88.
Статистика основана на данных системы отслеживания NHL EDGE. Оценивались, как сообщали ранее, все рывки более 35,4 км/ч. У «Колорадо» лучшим по этому показателю стал Натан Маккиннон, у которого 118 подобных ускорений, или 44% от общего числа «Эвеланш». У «Эдмонтона», занявшего второе место, 156 рывков, у «Тампы» с третьего места — 125.