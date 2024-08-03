«Торонто» подписал контракт с игроком, выбранным в первом раунде прошедшего драфта

Канадский клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» подписал трёхлетний контракт новичка с 31-м общим номером первого раунда драфта 2024 года Беном Дэнфордом. Об этом сообщаетcя в пресс-релизе клуба.

Потолок зарплаты обозначен в $ 964 тыс. в течение действия всего контракта.

Два прошлых сезона Дэнфорд провёл в юниорском составе «Ошавы Дженералс» из Хоккейной лиги Онтарио (OHL). Он набрал 33 очка в 64 матчах регулярного чемпионата. Бен сумел забросить всего одну шайбу, но отметился 32 голевыми передачами.

Даже после подписания нет гарантии, что хоккеист будет играть в высшей лиге даже через несколько лет. Вероятно, он вернётся в «Ошаву» уже осенью, тогда его контракт новичка сдвинется на сезон вперёд. Если он сыграет менее 10 игр в НХЛ в следующем сезоне, контракт снова сдвинется — на сезон-2026/2027.