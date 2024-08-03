В «Сочи» сделали отсылку к СКА и Кузнецову, пошутив про атрибутику своего игрока

Хоккейный «Сочи» в телеграм-канале опубликовал пост, в котором пошутил над выпуском футболок в честь 19-летнего нападающего Артемия Кузнецова. Стиль этих футболок отсылает к продукции, которую СКА выпустил в честь подписания форварда Евгения Кузнецова.

«Выпустили новую коллекцию атрибутики в честь возвращения в «Сочи» из отпуска Артемия Кузнецова. Ограниченный тираж. Налетай!» — сказано в сообщении.

В минувшем сезоне 19-летнтй Кузнецов дебютировал в составе «Сочи» в Континентальной хоккейной лиге. В 17 матчах на его счету две результативные передачи при показателе полезности «-17».

Евгений Кузнецов возвращается в КХЛ спустя 10 лет. До этого уроженец Челябинска выступал пять лет в составе местного «Трактора».