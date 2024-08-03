Разин отреагировал на интерпретацию СМИ своих слов про Шипачёва и Радулова

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин вспомнил историю про интерпретацию его слов в отношении возможного перехода в команду экс-игроков «Ак Барса» Александра Радулова и Вадима Шипачёва.

«Плохо, что социальные сети порой не передают полностью мысль, которую ты хочешь озвучить. Был недавно момент, когда я в интернете прочитал, что Шипачёв и Радулов могли оказаться в «Металлурге», на что, мол, генеральный менеджер ответил: «Мы разговаривали с главным тренером, он сразу отмёл этих людей». Получилось так, что я этих игроков не уважаю и они для меня закончились как хоккеисты. Я написал в соцсетях, что это хорошие хоккеисты, но у нас сформировался коллектив, в котором им нет места. У меня мысль была такая, а её озвучили так, [будто я считаю], что они все старые», — сказал Разин в видео на YouTube-канале «Беттмэн позвонит».

Радулов в предстоящем сезоне будет играть за ярославский «Локомотив», а Шипачёв перешёл в минское «Динамо».