Быков отреагировал на решение Словакии вызвать игроков из КХЛ в сборную

Бывший наставник сборной России по хоккею Вячеслав Быков заявил, что решение Федерации хоккея Словакии продиктовано желанием усилить собственную сборную.

«́Как я оцениваю данное решение? Я думаю, что они просто придерживаются своих интересов. Хотят ли они, чтобы их сборная сильнее была? Ну конечно. Но, с другой стороны, может быть, это как-то охладит пыл других этих забияк и наконец прекратятся все эти санкции. От этого только выигрывают спорт, хоккей и болельщики. Могут ли другие федерации последовать решению Словакии? Будем надеяться на цепную реакцию», — приводит слова Быкова «ВсеПроСпорт».

Напомним, ранее стало известно, что Федерация хоккея Словакии имеет право вызвать игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге, для участия в отборочном турнире на Олимпийские игры 2026 года. Всего сейчас в клубах лиги играют семь словаков.

Отметим, что сборной Словакии было запрещено вызывать игроков из КХЛ на чемпионаты мира 2023 и 2024 годов.