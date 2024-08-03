Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Быков отреагировал на решение Словакии вызвать игроков из КХЛ в сборную

Быков отреагировал на решение Словакии вызвать игроков из КХЛ в сборную
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший наставник сборной России по хоккею Вячеслав Быков заявил, что решение Федерации хоккея Словакии продиктовано желанием усилить собственную сборную.

«́Как я оцениваю данное решение? Я думаю, что они просто придерживаются своих интересов. Хотят ли они, чтобы их сборная сильнее была? Ну конечно. Но, с другой стороны, может быть, это как-то охладит пыл других этих забияк и наконец прекратятся все эти санкции. От этого только выигрывают спорт, хоккей и болельщики. Могут ли другие федерации последовать решению Словакии? Будем надеяться на цепную реакцию», — приводит слова Быкова «ВсеПроСпорт».

Напомним, ранее стало известно, что Федерация хоккея Словакии имеет право вызвать игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге, для участия в отборочном турнире на Олимпийские игры 2026 года. Всего сейчас в клубах лиги играют семь словаков.

Отметим, что сборной Словакии было запрещено вызывать игроков из КХЛ на чемпионаты мира 2023 и 2024 годов.

Материалы по теме
Дементьев оценил решение Словакии вызывать игроков из КХЛ в сборную страны
Официально
Федерация хоккея Словакии разрешила игрокам из КХЛ выступать за сборную
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android