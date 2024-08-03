Андрей Разин назвал главные проблемы детского хоккея в России

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин, ранее долгое время проработавший в детском хоккее, назвал его главные проблемы в России.

«Самые острые проблемы детского хоккея в России? Я так не углублялся, но, вообще, то, что проблема в детском хоккее, да и вообще в детском спорте… Мы можем намного больше воспитывать молодых спортсменов, считаю, что это большая проблема.

Что касается хоккея. Во-первых, нет как таковой школы, обучающей тренерский состав, нет как таковой программы. Есть программа «Красная машина»… Я случайно увидел брошюру, посмотрел, там есть хорошие вещи, но, опять же, это система не применяется по всей стране. Хотелось бы вернуться в наше детство, во времена СССР, когда для детей было всё бесплатно. Все были в равных условиях, и ребёнок мог за счёт своего трудолюбия и любви к хоккею добиваться успеха. Сейчас идёт разделение на бедных и богатых, у кого лучше коньки, щитки или клюшки. А это немаловажный фактор, потому что дети в неравных условиях.

А ещё конфликт интересов родителей, потому что каждый видит в своём ребёнке Овечкина, Малкина, поэтому тренер всегда неправ, потому что их ребёнок лучший и так далее. Есть адекватные родители, а есть неадекватные, многие из которых сами состоялись как спортсмены. Но я знаю, как тренировать, я сам заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер. Каждую неделю я старался проводить товарищескую игру, а затем собрания с родителями, где объяснял, что мы делали, какой ребёнок улучшил свои показатели и так далее. Один из отцов встал и сказал, что тренировочный процесс не тот Я ему просто предложил отдать свисток, чтобы он провёл тренировку», — сказал Разин в видео на YouTube-канале «Беттмэн позвонит».