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«У «Металлурга» будут проблемы». Плющев — о защите титула в следующем сезоне

«У «Металлурга» будут проблемы». Плющев — о защите титула в следующем сезоне
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что магнитогорскому «Металлургу» будет непросто защитить титул, поскольку против чемпионов играют по-особенному.

«Нужно учесть, что команда будет являться повышенным объектом для внимания, достаточно серьёзным раздражителем. Конечно, очень сложно будет защитить титул, потому что у «Магнитки» не звёздный состав. Они в целом на 70% сохранили своих игроков, но звёзд там нет. Да, у них хорошие игроки, но против них будут играть с особой остротой. Против чемпионов всегда выходят с другим настроем, хотят больше победить. У «Металлурга» будут проблемы. Конечно, титул отстаивать всегда тяжелее», — приводит слова Плющева «Советский спорт».

Напомним, ранее главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявлял, что основная задача клуба на следующий год — защитить титул, став в четвёртый раз обладателями Кубка Гагарина. В случае, если это произойдёт, магнитогорский клуб станет рекордсменом по завоеванию главного трофея в КХЛ.

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