Разин рассказал о мотивации в «Металлурге» после победы в Кубке Гагарина

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы своей команды в Кубке Гагарина считает, что её целью вновь станет завоевание трофея.

— Вы входите в следующий сезон, есть ли мотивация выиграть Кубок во второй раз?

— Да. Второй, третий, пятый. Я очень долго к этому шёл… Одна победа — это капля в море. Сколько их должно быть? Будучи хоккеистом, я тоже долго шёл к победам. Много раз говорил, что с 16 до 24 лет я карабкался во взрослый хоккей… В 27 оказался на драфте, стал лучшим хоккеистом сезона. Далее была сборная, там пошли победы, я получал награды, но это не приедается, хочется большего. Просто когда ты устаёшь от хоккея, очень много травм, наступает выгорание, а в тренерстве немного другое, — сказал Разин в видео на YouTube-канале «Беттмэн позвонит».