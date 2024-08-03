«Сильно придавило». Ничушкин рассказал о продолжительных проблемах со сном

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин рассказал о своих проблемах со сном. В сезоне-2022/2023 россиянин пропустил четыре матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Сиэтлом». Тогда выяснилось, что за несколько часов до третьей игры в номере хоккеиста полиция обнаружила девушку в состоянии алкогольного опьянения.

«Я не отдохнул, очень короткое лето было. Я всё лето занимался реабилитацией, для ноги. Я не мог отдыхать нормально. Всё равно такая ментальная усталость всё ещё присутствовала. Потом начался сезон, который суперсжат, скомкан, с травмой и так далее. Потом вот эта ситуация, которая психологически ещё больше на меня надавила, потому что отовсюду неприятные вещи сыплются. Всё равно реагируешь, как ни крути, ты же не в танке сидишь. Летом я начал понимать, что нужно начинать работать с психологами, разбираться со здоровьем.

Да, меня сильно придавило ментально. Сейчас понимаю, потому что я долгое время это игнорировал, мне казалось, что у всех так. Потому что у пацанов спрашиваю, все говорят: «У нас проблемы со сном после игры». Но всё равно – они засыпают в час ночи, в два ночи. Я раньше четырёх утра не могу уснуть. Никогда. Когда играть стал много, это стало большей проблемой, потому что организм просто не успевает восстановиться.

Я спал по три или четыре часа после игры. Потом на следующий день тренировка, бывают перелёты целый день, или какие-то дела дома. Когда нет игр или тренировок, я хорошо сплю, по семь или восемь часов. А день игры… Наслоение из-за того, что недосыпаю. В итоге в сутки у меня выходило около шести часов сна. Это мало для спортсмена, проводящего по 22 минуты на поле», — сказал Ничушкин в видео на YouTube-канале «Черкас Атлант».

Ничушкин был отстранён от игр на шесть месяцев и переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ 14 мая.