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Разин объяснил, почему посоветовал Радулову завершить карьеру

Разин объяснил, почему посоветовал Радулову завершить карьеру
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин отреагировал на шуточную рекомендацию игроку «Локомотива» Александру Радулову завершить карьеру.

— Вы Александру Радулову недавно советовали завершить карьеру...
— Это был полушуточный ответ на вопрос. Радулов — человек-лидер, обладающий психологией победителя. Считаю, что из него получился бы хороший тренер. Чем раньше он начнёт эту карьеру, тем она ему больше зайдёт. Если взять в качестве примера Ларионова или Жамнова. Я про то, что люди, достигшие высот в хоккее, не сразу становились тренерами. Жамнов, начиная с предсезонной подготовки, отработал в клубной системе. Мне кажется, если бы Радулов сейчас бы начал со второго тренера и, условно, пройдёт путь Кудашова, то через три или четыре года он сможет работать главным тренером. Аналогично и Шипачёв, — сказал Разин в видео, опубликованном на YouTube-канале «Беттмэн позвонит».

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