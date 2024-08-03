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Шотландский клуб готов продать джерси игрока за £ 500 и взять его обратно в аренду

Шотландский клуб «Глазго Клэн», выступающий в Британской элитной хоккейной лиге, объявил о новой программе благотворительности. Болельщики жертвуют определённую сумму, покупая джерси игрока, в котором он будет играть весь сезон, а затем получают этот предмет одежды.

В ней участвует и новоиспечённый игрок «Глазго» — японский нападающий Ю Сато, который провёл два последних сезона в нижегородском «Торпедо».

Клуб предлагает вот такие цены за его джерси, которое будет отдано болельщику лишь после окончания сезона:

— фиолетовая майка: £ 500;

— белая майка: £ 400;

— запасная майка: £ 300;

— домашняя разминочная майка: £ 200;

— выездная разминочная майка: £ 200.

В переводе на рубли самая дорогая майка обойдётся болельщику в 50 тысяч.