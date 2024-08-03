Ничушкин — о Денвере: немного скучноватый после Москвы, но солнце 300 дней в году

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин высказался о плюсах и минусах Денвера.

«Во-первых, тут очень солнечная погода, 300 дней в году. По моему, вообще считается самым солнечным городом в Америке, могу ошибаться, но один из – точно. Всегда приятно прогуляться. Машина чистая, не надо мыть каждый день.

Минусы: шопинг тут послабее. И город очень сильно развивается, минус – недвижимость очень дорогая. Много старой застройки, место ограничено. Где можно, всё застроили. Чтобы новые дома построить, тебе нужно купить старые, снести. Естественно, удорожание из-за этого идёт. Недвижимость раза в два дороже, тут цены как в Калифорнии.

Денвер напоминает мне Даллас, когда приехал туда в 2013 году. Тоже такой немножко скучноватый был после Москвы. За последние пять-шесть лет Даллас – один из самых комфортных городов, мне кажется. Денвер тоже изменился сильно», — сказал Ничушкин в видео на YouTube-канале «Черкас Атлант».