Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-вратарь Главной юниорской лиги Квебека погиб в возрасте 24 лет

Экс-вратарь Главной юниорской лиги Квебека погиб в возрасте 24 лет
Комментарии

Канадский голкипер Крид Джонс, известный в Северной Америке в основном по выступлениям за клуб «Гатино Олимпикс» из Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL), трагически погиб в возрасте 24 лет, сообщает пресс-служба канадской команды.

Точная причина смерти спортсмена не раскрывается, однако некоторые североамериканские СМИ сообщают, что виной всему стал некий инцидент с мотоциклом в Оттаве.

Больше всего матчей в своей карьере канадец провёл в сезоне-2018/2019, сыграв за «Гатино» в 31 встрече и отражая 89,4% бросков при коэффициенте надёжности 3,55.

Свой последний сезон (2021/2022) в качестве голкипера Джонс провёл в USports, выступая за университет Оттавы. Отмечается, что в последнее время он работал тренером вратарей в канадской столице.

Материалы по теме
Скончался 19-летний вратарь МХК «Торпедо» из Усть-Каменогорска
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android