Экс-вратарь Главной юниорской лиги Квебека погиб в возрасте 24 лет

Канадский голкипер Крид Джонс, известный в Северной Америке в основном по выступлениям за клуб «Гатино Олимпикс» из Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL), трагически погиб в возрасте 24 лет, сообщает пресс-служба канадской команды.

Точная причина смерти спортсмена не раскрывается, однако некоторые североамериканские СМИ сообщают, что виной всему стал некий инцидент с мотоциклом в Оттаве.

Больше всего матчей в своей карьере канадец провёл в сезоне-2018/2019, сыграв за «Гатино» в 31 встрече и отражая 89,4% бросков при коэффициенте надёжности 3,55.

Свой последний сезон (2021/2022) в качестве голкипера Джонс провёл в USports, выступая за университет Оттавы. Отмечается, что в последнее время он работал тренером вратарей в канадской столице.